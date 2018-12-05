هآرتس: واشنطن تبحث عن دعم عربي لمشروع قرارها ضد "حماس"

أفادت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية أن "​الإدارة الأميركية​ طالبت تسع دول عربية بدعم مشروع قرارها المطروح في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ والذي يدين حركة "حماس"، مؤكدةً أن "مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لمفاوضات السلام في ​الشرق الأوسط​، ​جيسون غرينبلات​، توجه برسائل إلى أهم الحلفاء العرب للولايات المتحدة، بحثا عن دعمهم لمشروع القرار الذي سيجري التصويت عليه الخميس المقبل".

ولفتت إلى "دبلوماسيين في ​المغرب​ وسلطنة عُمان و​البحرين​ و​الأردن​ و​السعودية​ و​الكويت​ و​الإمارات​ ومصر وقطر، بطلب عدم الانضمام إلى الجهود الرامية إلى إسقاط المشروع"، موضحةً أن "غرينبلات شدد في الرسائل على أن مشروع القرار يدين تصرفات حماس ​الإرهاب​ية، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى دعم مساعي استعادة الوحدة السياسية للفلسطينيين".

وأشارت إلى أنه "تنص الرسائل على أن الدول التي تحارب الإرهاب وتسعى إلى الاستقرار لا سبب لديها لمعارضة مشروع القرار هذا"، لافتة إلى أن "​الأمم المتحدة​ لم تتبن أبدا قرارات تدين "حماس" مع ذكر اسمها".