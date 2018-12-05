مسؤول ايراني: سعر البنزين لن يرتفع في ميزانية العام القادم

اعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ​الحكومة الايرانية​ ​محمد باقر نوبخت​ ان "​سعر البنزين​ لن يرتفع في ميزانية البلاد للعام الايراني القادم وسيبقى سعر اللتر الواحد منه 1000 تومان"، مشيراً إلى أنه "تم تخصيص 14 مليار دولار بسعر 4200 تومان للدولار الواحد لواردات السلع الاساسية والادوية وعوامل الانتاج الزراعي".

ولفت إلى أنه "في ظل جهود الحكومة ومنظمة التخطيط والميزانية سيتم يوم غد الخميس تقديم لائحة ميزانية البلاد للعام القادم الى ​مجلس الشورى​ الاسلامي"، موضحاً أن "الميزانية القادمة ستشهد نموا بنسبة 12 بالمائة بالعملة الوطنية "الريال" مقارنة مع العام الماضي"، مشيراً إلى "اننا شطبنا بعض النفقات وعملنا على تنظيم الميزانية بصورة واقعية كي نعبر بسهولة من هذا العام الصعب".

ونوه الى انه "ستكون هنالك زيادة في رواتب الموظفين"، مشيراً إلى أن "النواب اقترحوا ان تكون الزيادة متدرجة بصورة عسكية اي ان تكون اعلى زيادة لادنى الرواتب وادنى زيادة لاعلى الرواتب على ان تكون الزيادة لمستوى 20 بالمائة وفي بعض الاعمال اكثر من ذلك".