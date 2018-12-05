شكري: الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر إذا غيرت سياستها

أعلن وزير الخارجية المصري، ​سامح شكري​ أن "​الدول العربية​ الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر، إذا ما غيرت ​الدوحة​ من سياستها"، مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن ​التنظيمات المتطرفة​، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".

وأوضح شكري، أن "مصر تتمسك بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر".