شكري: الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر إذا غيرت سياستها

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري أن "الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر، إذا ما غيرت الدوحة من سياستها"، مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".
وأوضح شكري، أن "مصر تتمسك بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر".
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