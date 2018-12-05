قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار بلدة البرج الشمالي والتقى رئيس البلدية

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا برج الشمالي - صور حيث إلتقى رئيس البلدية علي ديب في إطار الزيارات البروتوكولية.

وخلال اللقاء شكر الحاج علي ديب قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا على الزيارة وجنود حفظ السلام الإيطاليين على جهودهم ودعمهم لأبناء المنطقة ثم أشاد بعلاقة الصداقة المميزة بين ​لبنان​ وإيطاليا وبين الجنوبيين وجنود حفظ السلام الإيطاليين، منوها بالتعاون الوثيق للسلطات المحلية مع ​الكتيبة الإيطالية​ مما يساهم في تعزيز الصداقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيطالي.

من ناحيته شكر الجنرال آبانيارا رئيس البلدية وسكان بلدة برج الشمالي وبلدات الجنوب على دعمهم لجنود حفظ السلام في ​اليونيفيل​ خلال تأديتهم لمهاهم في منطقة جنوب الليطاني.