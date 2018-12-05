تعطل شاحنة على طريق الصياد- الحازمية باتجاه البقاع والسير شبه متوقف

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تعطل شاحنة على طريق الصياد - ​الحازمية​ باتجاه ​البقاع​ مقابل "الوودن بايكري"، والسير شبه متوقف وتعمل القوى الأمنية على معالجة الأمر".

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