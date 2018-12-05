خوري لجنبلاط: حاولت نسيك الجاهلية بافتتاح مكتبة ولكن جهودي فشلت شكرا

ردّ وزيرالثقافة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غطاس خوري​ على تصريح رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قائلا: “وليد بيك؛ حاولت نسيك ​الجاهلية​ بافتتاح مكتبة ولكن جهودي فشلت، شكرا". وكان جنبلاط لفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم إلى أنه "بعد افتتاح المكتبة الوطنية متى سيقف هدم التراث القديم ونخلق مساحات خضراء على غرار ​حديقة الصنائع​ ونحافظ على ليسيه عبالقادر ونلغي تخطيطات طرق قد تهدم قسما من ​الجميزة​ مثلا.كفى تصنيف واعادة تصنيف والهدم مستمر".

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