العلامة النابلسي: رسالة الإسلام تبحث عن رفع قيمة الإنسان

استقبل العلامة الشيخ عفيف النابلسي وفداً من مركز الإمداد للتربية المختصة في النبطية وضعه في أجواء الخدمات التي يقدمها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة ، وما يُعنى به من تطوير مهارات الأفراد الحركية والحسّية والذهنية .
بدوره شكر العلامة النابلسي الوفد على هذه الزيارة وأكد أهمية هذه المراكز التي تُعنى بهذه الفئات بحيث تكون جزءاً طبيعياً ومندمجاً في المجتمع لأن رسالة الإسلام هي رسالة تبحث عن رفع قيمة الإنسان وكرامته ومساعدته ليكون إنساناً يعيش بأصدق معاني العزة والكرامة الإنسانية .
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