العلامة النابلسي: رسالة الإسلام تبحث عن رفع قيمة الإنسان

استقبل ​العلامة الشيخ عفيف النابلسي​ وفداً من مركز الإمداد للتربية المختصة في ​النبطية​ وضعه في أجواء الخدمات التي يقدمها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة ، وما يُعنى به من تطوير ​مهارات​ الأفراد الحركية والحسّية والذهنية .

بدوره شكر العلامة النابلسي الوفد على هذه الزيارة وأكد أهمية هذه المراكز التي تُعنى بهذه الفئات بحيث تكون جزءاً طبيعياً ومندمجاً في المجتمع لأن رسالة ​الإسلام​ هي رسالة تبحث عن رفع قيمة الإنسان وكرامته ومساعدته ليكون إنساناً يعيش بأصدق معاني العزة والكرامة الإنسانية .