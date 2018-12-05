نديم نزار زكا: أقل ما يمكن للأميركيين فعله هو منع المسؤولين الإيرانيين من الحصول على تأشيرات

رأى إبن اللبناني المسجون في ​إيران​ ​نزار زكا​، نديم زكا، أنّ "منع أبناء المسؤولين الإيرانيين من الحصول على التأشيرات يعتبر أقلّ ما يمكن للحكومة الأميركية القيام به لوقف ​سياسة​ احتجاز الرهائن الّتي بدأت منذ 40 عامًا (في إشارة لاحتجاز دبلوماسيين أميركيين وموظفين في سفارة بلادهم ب​طهران​)".

وركّز في حديث مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، على أنّ "يتحتّم عليهم دفع الثمن بصفة شخصية حتّى يعلموا أنّ كلّ فعل سيؤثّر عليهم شخصيًّا".

وكاتنت قد ذكرت الشبكة الأميركية أنّ "مجموعة من عائلات المعتقلين في إيران، قدّمت لهذه الغاية إلى ​السلطات الأميركية​، لائحة بأسماء أنسباء مسؤولين إيرانيين يقيمون في ​الولايات المتحدة الأميركية​، من بينهم إبنة رئيس البرلمان ​علي لاريجاني​ الّتي تدرس الطب في ​أوهايو​، وقريب للرئيس ​حسن روحاني​ درس في "City College" في ​نيويورك​ ويعمل اليوم هناك، الى جانب نجل نائبة الرئيس معصومة إبتكار.