تخريج مدربين في الدفاع المدني بختام ورشة عمل حول الاستجابة لحوادث السير والصدمات

نظّم مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "ICMPD" بالتعاون مع ​المديرية العامة للدفاع المدني​، حفل تخريج عشرة مدرّبين من المديرية العامة في مركز ​العريضة​ الحدودي، وذلك في ختام ورشة عمل امتدت لثلاثة أشهر بعنوان "تدريب مدربين حول التقنيات الحديثة للإستجابة ل​حوادث السير​ والصدمات"، أُنجزت ضمن إطار مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في ​لبنان​ المموّل من ​الاتحاد الأوروبي​.

في هذا الإطار، لفت رئيس قسم التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني نبيل صالحاني، خلال إلقائه كلمة المدير العام العميد ​ريمون خطار​ إلى أنّه "لم يعد خافيًّا على أحد المشاهد المأساوية الّتي تتكرّر يوميًّا على طرقات لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تحصد حوادث السير عشرات الضحايا من مختلف الفئات العمرية من بين المواطنين والمقيمين على أرض الوطن".

وركّز على أنّه "لما كان ​الدفاع المدني​ هو الجهة الحكومية الرئيسية المعنية بالتدخل في حوادث السير والمسارعة لإنقاذ المصابين المحتجزين داخل هياكل السيارات المحطمة بفعل الحوادث، برزت الحاجة الماسة إلى الإرتقاء بمهارت المنقذين والمسعفين إلى مستويات متقدّمة، فكانت هذه الدورات التدريبية ثمرة تضافر جهود الجهات الوطنية والدولية المعنية، للاستجابة إلى التحديات الّتي نواجهها، وتسخير الطاقات المتاحة كافّة لتطوير عمل عناصر الدفاع المدني".