"التعليم" تفوز بجائزة "تحدي الأمية" في قمة المعرفة بدبي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

فازت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجائزة تحدي الأمية، عن فئة الحكومات، خلال فعاليات قمة المعرفة 2018، المنعقدة بمدينة دبي، على مدار يومي 5 و6 ديسمبر.

وتسلم الجائزة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تشهد القمة مشاركة وزير التربية والتعليم، للحديث عن تطوير التعليم ما قبل الجامعي من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

وتعد القمة منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صناع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم؛ لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها.

وتسلط الدورة الخامسة للقمة الضوء على رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسى قائم على الاستثمار فى المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة فى تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان؛ لتأسيس جيل متميز من رواد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

وستشهد القمة تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتى تمنح لمن حققوا إنجازات معرفية فى شتى المجالات، والفائزين بـتحدى الأمية بدورته الأولى، الهادف إلى محو أمية 30 مليون شاب وطفل عربى حتى عام 2030.