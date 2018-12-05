الزمالك يطعن على أحكام رفض حل اللجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

أقام نادي الزمالك ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي انتهت برفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية، وعدم الاختصاص في نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية.

كما شملت الطعون الأحكام الصادرة برفض دعوى رئيس الزمالك والتي تطالب بإلغاء قرار عدم اعتماد عمومية النادي، وعدم الاختصاص في دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين.

واختصمت الطعون؛ كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.