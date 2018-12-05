محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:
أقام نادي الزمالك ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي انتهت برفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية، وعدم الاختصاص في نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية.
كما شملت الطعون الأحكام الصادرة برفض دعوى رئيس الزمالك والتي تطالب بإلغاء قرار عدم اعتماد عمومية النادي، وعدم الاختصاص في دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين.
واختصمت الطعون؛ كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطعن على أحكام رفض حل اللجنة الأولمبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .