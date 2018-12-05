البورصة تواصل الهبوط لليوم الرابع وتصل لأدنى مستوى في أكثر من عام ونصف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عيد:

واصلت البورصة تراجعها للجلسة الرابعة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل المؤشر الرئيسي أدنى مستوى له منذ مايو 2017.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.3% إلى 12587 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب اليوم، صافي بيع بقيمة 28.6 مليون جنيه، و20.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء 49.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط أمس بنسبة 2.4% إلى مستوى 12624 نقطة مع نهاية التعاملات، وذلك في هبوط حاد للجلسة الثالثة على التوالي.

وجاء انخفاض البورصة أمس نتيجة تراجع أسهم قطاع البنوك، حيث هبط سهم البنك التجاري الدولي اليوم لأقل مستوى له في عامين.