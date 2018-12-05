طالب ثانوي يتهم مدرسا بإصابته بجرح في العين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

حرر طالب بالصف الأول الثانوي بلاغا بمركز شرطة ميت سلسيل، يتهم فيه معلم لغة عربية بمدرسة اللواء رفعت عاشور الثانوية المشتركة بالجمالية، بإصابته بجرح تهتكي في العين، إثر اعتدائه عليه بالضرب وتوجيه لكمة في العين أدت إلى تهشم زجاج نظارتة وإصابته بالعين- بحسب أقوال الطالب.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد ناجي جاد الحق، مأمور مركز شرطة ميت سلسيل، بوصل الطالب محمد أسامة السيد السعيد، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثاوي، إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، بجرح تهتكي أسفل العين اليسرى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال الطالب، اتهم "أسامة. م. م" ، مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية، بإصابته.

وقال الطالب في أقواله: "بمجرد دخول المدرس إلى الفصل وقفنا له وردينا السلام عليه وبدون سبب وجدته يمسكني من شعري وضربني بالبوكس في عيني ، وتجمع زملائي ونقلوني بعدها للمستشفى".

وقررت مستشفى ميت سلسيل تحويل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي لإجراء جراحة تجميل عاجلة لوجود جرح متهتك أسفل العين اليسرى، وإجراء الإسعافات الأولية له.

وأكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن تقرير إدارة المدرسة من المدير والأخصائي الاجتماعي وبشهادة طلاب الفصل جاء فيه أن الطالب كان يتحدث مع زميل له في الفصل وطلب المدرس منه أن يخرج من الفصل ولم يستجيب له، وذهب إليه وشدة فوقع على المقعد ما أحدث إصابته بالعين.

وأضاف عبدالرؤوف، أنه فور العلم بالواقعة جرى إحالتها للشؤون القانونية للتحقيق، والتواصل مع أهل الطالب لتقديم كافة أوجه المساعدة له حتى تمام شفائه وتقديم العلاج اللازم.