كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عريقات يحث ألمانيا على الاعتراف بدولة فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين بما فيها ألمانيا إلى المبادرة لذلك فورًا.

وكما دعا في بيان عقب لقائه 10 أعضاء في البرلمان الألماني في مدينة رام الله، دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض مقاطعة تامة على جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب البيان، اطلع عريقات الوفد الألماني على آخر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، التي تمثلت باغتيال فلسطيني من أصحاب الاحتياجات الخاصة أمس الثلاثاء في شمال الضفة الغربية.

وتناول عريقات سلسلة جرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة باستمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية وما حولها، والإعدامات الميدانية وتحديداً ضد مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة والتطهير العرقي.

وأكد على التمسك الفلسطيني بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على الحدود المحتلة منذ عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي.

وثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة الاعتراف الباطل وغير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل عام.