الإدريسي: “جماهير البيضاء ساحرة وشغف الكرة بالمغرب مختلف عن هولندا”

لم يحسم أسامة الإدريسي، اللاعب المغربي – الهولندي المحترف في صفوف فريق “أزيد ألكمار” الهولندي، قراره النهائي بخصوص المنتخب الذي سيمثله، وذلك بعد أن خاض أول تجربة له رفقة “أسود الأطلس” وارتفاع عدد من الأصوات في هولندا التي تطالبه بتمثيل منتخب “الطواحين” غير أن اللاعب بدأ يعطي بعض الإشارات الخاصةبخياره النهائي.

ففي آخر حوار له مع الموقع الرسمي لناديه “أزيد ألكمار”، قال الإدريسي إن الوقت مازال متاحا أمامه من أجل تحديد موقف نهائي بخصوص البلد الذي سيمثله، فـ”تاريخ الفيفا القادم سيكون شهر مارس، أعتقد أن الوقت مازال أمامي من أجل اتخاد قرار ما”.

وتحدث الإدريسي بإعجاب كبير عن تجربته الماضية مع المنتخب المغربي، بالرغم من أنه لم يخض أية مباراة، ” كرة القدم في المغرب مختلفة تماما عن هولندا، صحيح أن المنتخب يبحث أيضا عن الانتصار وتقديم كرة حديثة وجميلة، ولكن أجوء المباريات هناك مختلف تماما، لقد شاهدت مباراة الكاميرون، الأجواء والجماهير كانت رائعة وساحرة حقا كما أنه شغف الكرة مختلف تماما هناك في المغرب”.

الإدريسي، الذي حمل ألوان المنتخب الهولندي الرديف، وتدرج في جميع منتخباته السنية، أكد بأن الإعلان الرسمي عن قراره النهائي مسألة وقت ليس إلا وسيكشف عنه في القادم من الأيام.