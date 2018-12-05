سارق سيارة “رونج روفر” في الرباط يطالب بـ12 مليون لإرجاعها!

في تطورات قضية سرقة سيارة “رونج روفر” رياضية من مدينة الرباط، أول أمس الاثنين، ربط سارقها الاتصال بأصحابها، وطالبهم بفدية 12 مليون سنتيم مقابل إرجاعها.

وأفاد مصدر “اليوم24” أن سارق السيارة، التي تم تحديد سعر بيعها في 30 مليون سنتيم، استعمل رقم هاتف جديد، وطالب العائلة بـ12 مليون سنتيم مقابل إرجاع السيارة من دون الوصول إلى الشرطة.

وتواصل المشتبه فيه مع العائلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، معبرا عن استنكاره لتعميم صورته، وتقديمها للأمن.

وأوضح المصدر نفسه أن سارق السيارة “كات كات” أحدث مشاكل داخل إحدى محطات البنزين، حيث ملأ خزان وقود السيارة بالكامل، وفر من دون أداء واجب ذلك، كما هرب من أحد نقط المراقبة الأمنية، واتجه إلى الطريق السيار صوب برشيد، ومراكش.

وكشفت كريمة، صاحبة السيارة، في حديث مع “اليوم24″، أمس الثلاثاء، أنها أعلنت سيارتها “كات كات، موديل 2012″ للبيع على إحدى الصفحات المتخصصة في موقع “فايسبوك”، في حدود منتصف ليلة الأحد الماضي، فتواصل مع ابنها شخص، أبدى رغبته في شرائها من دون أن يناقش سعرها، الذي اعتبره مناسبا.

المشتبه فيه ضرب موعدا مع الشاب، أول أمس الاثنين، في حدود الرابعة إلا ربع بعد الزوال، إذ التقيا داخل مرأب إحدى المجمعات السكنية للوقوف على تفاصيل البيع، والشراء.

سارق السيارة، حسب المتحدثة نفسها بدا مهتما بشرائها، وطلب من ابنها أن يُخرج السيارة من المرأب قصد معاينتها في ضوء النهار، إلا أن هذا الأخير لا يتوفر على رخصة سياقة، ما دفعه إلى تكليف المشتبه فيه، بقيادتها، غير أنه فر بها بعيدا بحجة مراقبة محركها.