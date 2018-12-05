جنيف.. ساعات تفصل عن بدء المفاوضات حول الصحراء والأمم المتحدة تشيد باستجابة المغرب والجزائر

ساعات قليلة تفصل عن بدء المفاوضات بين الأطراف المشاركة في المائدة المستديرة، التي يحتضنها مقر الأمم المتحدثة بجنيف، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ومن المنتظر أن تنطلق المفاوضات على الساعة الثانية والنصف بتوقيت المغرب، بمشاركة كل من الجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رحب يوم أمس الثلاثاء بقرار المغرب والجزائر المشاركة في المائدة المستديرة، وقبول دعوة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر.

وأضاف المتحدث في بيان “يجدد الأمين العام دعمه الذي الثابت لمبعوثه الشخصي ولجهوده من أجل إحياء مسار التفاوض طبقا لقرار مجلس الأمن 2440 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018، داعيا جميع الأطراف الانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة وبروح بناءة في المباحثات”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أفادت، في بلاغ لها، أول أمس، أن الوفد المغربي المشارك في محادثات جنيف، سيضم ممثلين عن سكان الأقاليم الجنوبية، وهم حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء، و ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، وفاطمة العدلي، الفاعلة الجمعوية، وعضوة المجلس البلدي للسمارة، وهو ما أغضب “البوليساريو”، حيث تعتبر الجبهة الانفصالية نفسها “ممثلا وحيدا للصحراويين”.