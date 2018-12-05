بعد شكاوى رؤساء الجماعات.. التأخر في توفير وثائق التعمير يثار في البرلمان

أثار برلمانيون عن فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، أول أمس الاثنين، مشكلة التأخر في توفير وثائق التعمير، التي أصبحت محطّ شكاوى رؤساء الجماعات، وكثير من المؤسسات بسبب تفويتها لمشاريع مهمة على البلد، ولإرباكها الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب البرلماني، أحمد المرابط السوسي، في سؤال شفوي قدمه للوزير عبد الأحد الفاسي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن القطاعات، التي لها علاقة بمهن البناء تشهد ركوداً بسبب التأخير في العمل بوثائق التعمير.

وساءل رئيس المجلس الجماعي للمضيق وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مصير أغلبية وثائق التعمير، وأسباب التأخر في العمل بها، بمختلف جماعات، ومؤسسات المملكة.

ومن جانبه، أوضح النائب البرلماني خالد الشناق، في سؤاله، الموجه إلى عبد الأحد الفاسي، أن التأخر في إصدار وثائق التعمير، يسبب مشاكل في مختلف الأوراش المهمة، التي توجد على أصعدة متفرقة في البلاد.

وأبرز الشناق أن المشاكل الناجمة عن التأخر في إصدار وثائق التعمير، يعثّر في المملكة مشاريع مهمّة، ويضيّع أوقاتاً كثيرةً أيضاً، بالإضافة إلى حقن المواطن، الذي يصادر حقه في البناء بسبب غياب وثائق التعمير.

ومن جهته، أكد عبد الأحد الفاسي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارته، والمؤسسات المعنية بقطاع التعمير، تعمل على إصدار الوثائق الضرورية بما يحترم معايير الاستدامة، والاندماج.

وأشار المتحدّث نفسه إلى أنه في الآونة الأخيرة، جرى إصدار مجموعة من الوثائق المرتبطة بقطاع التعمير في وقع سريع، ومتلاحق، وذلك بهدف إصلاح الأوضاع المعقدة، التي يعرفها القطاع مع زيادة تحديات أخرى، حسبه.