المغربي أزارو يعود للتنافسية مع الأهلي بقيادة محمد يوسف

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن لحاق الدولي المغربي وليد أزارو بمباراة فريقه الأهلي بالدوري المحلي أمام الجونة، بعد تعافيه من إصافة طفيفة ألمت به بالفترة الأخيرة.

أزارو سيعزز هجوم “نادي القرن” في مؤجل الأسبوع 7 من منافسات الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي سيقودها المدرب المؤقت، محمد يوسف، في انتظار تعويض المدرب المقال من مهامه بسبب سوء النتائج، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وسجل وليد أزارو حضوره رفقة الأسود أيضا، في الموعد القاري الأخير الذي جمع المنتخب الوطني المغربي بالكاميرون في مباراة رسمية لحساب الجولة 5 من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، وودية تونس التي استضافها ملعب رادس الأولى قبل أسبوعين، وانتهت لصالح الأسود بهدف وحيد من توقيع يوسف النصيري.

وبالرغم من الفترة المتوثرة التي مر منها نادي الأهلي ولاعبه أزارو، إلا أن إدارة الفريق متشبثة بخدمات أزارو، باعتباره واحدا من أبرز نجوم الخط الهجومي الذين حققوا أرقام إيجابية، على رأسها التسجيل في 5 مسابقات مختلفة، خلال فترة تولي البدري تدريب المجموعة، قبل سنة تقريباً.