قال الممثل المغربي، عبد العزيز داداس، إن مجموعة من الأسماء المغربية غائبة عن المهرجان الدولي للفيلم، بينما تقف أسماء على السجادة الحمراء لا علاقة لها بالسينما.
وأضاف الممثل، في لقائه مع “اليوم 24” “في مهرجان السينما، “كاين اللي جاية غير باش تقطع شعرها، واللي تبين كسوتها”، في حين أن الأسماء الحقيقية غير موجودة، وهذه مناسبة لتوجيه الدعوة إلى كل الفنانين لحضور هذا المهرجان الدولي.
وفي الجزء الأول من لقائه مع موقع “اليوم 24″، تحدث عبد العزيز داداس عن المهرجان الدولي للفيلم، ومظاهر الموضة، التي أصبحت دخيلة عنه عوض الحديث عن صناعة السينما.
شكرا لقرائتكم خبر عن دادس: في مهرجان السينما كاين اللي جاية غير باش تقطع شعرها واللي تبين كسوتها.. ما كاين مع من تناقش! – فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .