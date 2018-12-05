دادس: في مهرجان السينما كاين اللي جاية غير باش تقطع شعرها واللي تبين كسوتها.. ما كاين مع من تناقش! – فيديو

قال الممثل المغربي، عبد العزيز داداس، إن مجموعة من الأسماء المغربية غائبة عن المهرجان الدولي للفيلم، بينما تقف أسماء على السجادة الحمراء لا علاقة لها بالسينما.

وأضاف الممثل، في لقائه مع “اليوم 24” “في مهرجان السينما، “كاين اللي جاية غير باش تقطع شعرها، واللي تبين كسوتها”، في حين أن الأسماء الحقيقية غير موجودة، وهذه مناسبة لتوجيه الدعوة إلى كل الفنانين لحضور هذا المهرجان الدولي.

وفي الجزء الأول من لقائه مع موقع “اليوم 24″، تحدث عبد العزيز داداس عن المهرجان الدولي للفيلم، ومظاهر الموضة، التي أصبحت دخيلة عنه عوض الحديث عن صناعة السينما.