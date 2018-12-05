جريمة قتل يارا أيوب: تمديد اعتقال أحد المشتبهين بخمسة أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، فترة اعتقال أحد المشتبهين (50 عاما) بقتل الطالبة يارا نشأت أيوب (16 عاما) من بلدة الجش.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المحكمة قامت بتمديد اعتقال المشتبه به لمدة 5 أيام.

وجاء في تصريحات للمحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به، عادل ذباح، من أمام المحكمة أن موكله يفند كافة الشبهات الموجهة إليه ولا تربطه أي علاقة بها.

وفي نفس السياق، جددت المحكمة أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبهين وذلك لغاية يوم 1.1.2019.

يذكر أن الشرطة قامت باعتقال 5 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل يارا أيوب الأسبوع الماضي.