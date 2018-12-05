القدس: المستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كرر المستوطنون، اليوم الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية فقد كان عددهم 152 مستوطنا.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، في تصريح مقتضب، إن 152 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

وكانت قد دعت عدة تنظيمات يمينية إلى اقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار" اليهودي (الحانوكاه)، الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

وعادة ما تشهد الأعياد اليهودية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المقتحمين للمسجد.

وفي الغالب تتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي من المسجد، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، قد أشارت إلى أن الاقتحامات تشهد ارتفاعا ملحوظا العام الحالي.