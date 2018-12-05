بالفيديو .. تعرفي على أغلى شجرة عيد ميلاد من الذهب الخالص

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن المتحدث باسم شركة "برو أوروم" الألمانية بنيامين زوما، عن نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم في مدينة ميونيخ الألمانية. ويبلغ ارتفاع شجرة الميلاد ثلاثة أمتار، مزينة بعملات نقدية ذهبية، بوزن 63 كيلوغراما، بقيمة بلغت نحو 2.3 مليون يورو. وتم العمل بالتعاون مع دار سك النقود النمساوية، واستغرقت عملية كساء الشجرة بالذهب أكثر من ساعة. وفي وقت سابق دخلت شجرة عملاقة في البرازيل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، حيث سجلت بطول 85 مترا ووزن 540 طناً، بالإضافة إلى إضاءتها بأكثر من 3 ملايين مصباح.

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