الأمم المتحدة: داعش يحتجز سبعة آلاف مدني في دير الزور

الخليج 365/ بغدادأعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الأربعاء، أن تنظيم "داعش" يحتجز نحو سبعة آلاف مدني في محافظة دير الزور السورية.

وقالت باشليه في مؤتمر صحفي في جنيف، بحسب "روسيا اليوم"، "نحن قلقون من الوضع في محافظة دير الزور. منذ عدة أسابيع كنا قلقين من الوضع في إدلب، لكن اليوم نشهد استمرارا لاستخدام السكان المدنيين كرهائن الذين لا يزالوا يدفعون أغلى ثمن للصراع. ويقع نحو 7 آلاف من المدنيين في الأسر في هذه المناطق التي يسيطر عليها داعش".



وأضافت باشليه، "نريد أن ندعو كل الجماعات المعارضة للحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وإخراج كل المعدات العسكرية والعسكريين من المناطق السكنية، الأمر الذي يطالب به القانون الإنساني الدولي. ولا يعد استخدام القوة العسكرية من طرف واحد تبريرا لعدم مراعاة القانون الإنساني الدولي من قبل الأطراف الأخرى".