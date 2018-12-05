فايزة أحمد.. تاريخ غنائي كبير وسينمائي «لا يذكر»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة فايزة أحمد، التي ولدت لأب سوري في صيدا بلبنان، وعرفت طريقها إلى أسماع الجمهور من بيروت، حتى خطفتها الإذاعة المصرية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

فايزة أحمد.. واحدة من أهم المطربات في تاريخ مصر الغنائي، فهي صاحبة صوت مميز ضمن لها مكانا بين نجوم الطرب فى الخمسينيات، وفتح لها الباب لدخول عالم السينما، ولكن إسهاماتها فى هذا المجال لم تكن كبيرة فلم تقدم سوى 8 أفلام، ولم تحقق النجاح على الشاشة الكبيرة بشكل يليق بمكانتها كمغنية، فقد ظهرت كضيفة شرف فى فيلم «مين يقدر على عزيزة»، و«القاهرة فى الليل»، وجسدت بعض الأعمال بشخصيتها الحقيقية، لكن لم تحقق النجاح المطلوب، ومنها فيلم «امسك حرامي»،، ويتذكر لها الجمهور 4 أفلام فقط، بسبب الأغانى التى قدمتها خلال تلك الأعمال وهي.

تمر حنة فيلم «تمر حنة» للمخرج حسين فوزي، كان الباب الأول لدخول فايزة أحمد في السينما عام 1957، ولعبت خلاله دور مايسة المغنية في الموالد الشعبية، كما قدمت فيه أشهر أغانيها، منها «يا تمر حنة»، و«قلبي عليك يا خيّ». الفيلم تدور أحداثه حول فتاة غجرية ترقص في الموالد

تمر حنة فيلم «تمر حنة» للمخرج حسين فوزي، كان الباب الأول لدخول فايزة أحمد في السينما عام 1957، ولعبت خلاله دور مايسة المغنية في الموالد الشعبية، كما قدمت فيه أشهر أغانيها، منها «يا تمر حنة»، و«قلبي عليك يا خيّ». الفيلم تدور أحداثه حول فتاة غجرية ترقص في الموالد وتتمتع بقدر كبير من الجمال والخفة، لكنها تنتمي لطبقة فقيرة حيث يربطها قدرها بـ(حسن) الذي يعمل في الموالد الشعبية، وفي نفس الوقت يعجب بها (أحمد) ابن العمدة الثري، ويحاول بشتى الطرق أن يقربها إليه فيكذب على والده قائلا عن (تمر حنة) بأنها بنت باشا غني حتى ينجح في الفوز برهانه مع والده، ولكن تسير الأمور فيما بعد على غير المتوقع. ليلى بنت الشاطئ ليلى بنت الشاطئ وبعد سنتين خاضت تجربتها الثانية من خلال فيلم «ليلى بنت الشاطئ»، وقدمت خلال الفيلم دور مطربة تدعى «إلهام حسنى» تعطي فرصة للشاب محسن، الذي يقوم بدوره محمد فوزي، ليصبح نجم فرقتها ويدخل عالم الفن عن طريقها، وقدمت أغنيتين فى أحداث العمل من ألحان محمد الموجي هما «يالأسمراني»، و«ليه يا قلبي ليه». قصة الفيلم تدور حول الصياد محسن الذي يتمنى أن يتزوج من ليلى بنت الريس عويس الذي يعمل لديه، وفي يوم من الأيام يفد شاب إلى المدينة بغرض مشاركة الريس عويس في أعماله، ويعلم هذا الشاب بخطة محسن للزواج من ليلى، فيطرد محسن من العمل، لكنه يسطع فيما بعد في العمل الفني، وتتطور الأمور بالنسبة لكل من ليلى ومحسن بعد هذا الفراق. أنا وبناتي أنا وبناتي وقدمت فايزة عام 1961 أشهر أعمالها في السينما بفيلم «أنا وبناتي»، وكان سبب شهرتها عدد من الأغاني التي أحبها الجمهور وارتبط بها، منها «بيت العز»، «على البساط السندسي»، «حيران»، «تعالالي يابا تعالالي». والفيلم من إخراج حسين حلمي، وقام ببطولته صلاح ذو الفقار وناهد الشريف، وزكي رستم، وتدور أحداثه حول رجل أرمل يعيش مع بناته الأربع، لكنه طول الوقت يضيق عليهن فيما يتعلق بالتربية، فيمنع عنهن الاختلاط أو العمل، وعندما يخرج الأب على المعاش، يقرر استثمار مكافأته في شركة يكتشف لاحقًا أنها قد استولت على أمواله، فيسقط على السلالم ويدخل المستشفى مصابًا. تجد البنات أنفسهن في مأزق كبير، فيضطررن جميعهن لمواجهة المجتمع الذي لا يعرفن عنه شيئًا ألبتة، ويتحايلن من أجل كسب العيش والصمود أمام مصاعب الحياة. المليونير الفقير المليونير الفقير وفى عام 1959 شاركت الفنان إسماعيل ياسين بطولة فيلم «المليونير الفقير» للمخرج حسن الصيفي، وقدمت دور سميرة، وهي عاملة التليفون في أحد الفنادق وتقع في حب جعران العامل في الفندق والذي سيرث ثروة طائلة، وقدمت أربع أغنيات خلال الفيلم كلها من كلمات فتحي قورة، أشهرها هي أغنية «يا حلاوتك يا جمالك»، من تلحين فريد الأطرش، كما تشترك في غناء أغنيتين مع إسماعيل ياسين هما «الأسانسير»، و«أنا ح تجنن». تدور أحداث العمل حول جُعران أفندي (إسماعيل ياسين) معروف في القرية بذكائه ونباهته، لذلك يقوم عمدة القرية بإعطائه مبلغ 500 جنيه ويكلفه بمهمة شراء الشبكة لابنه من القاهرة، وعندما يصل جُعران أفندي إلى القاهرة يكتشف أن الأموال الموجودة بحوزته قد سُرقت من أحد المحتالين، وتتعقد أمور جُعران أفندي مما يضطره للعمل في فندق ويقابل (فايزة أحمد) التي تعمل في قسم الاتصالات في الفندق، ويتبادلان الإعجاب. فى النهاية.. تعود شهرتها فى تلك الأعمال إلى الأغانى التى قدمتها والتى أصبحت علامة عند الجمهور حاليا يتذكرونها من خلالها.

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