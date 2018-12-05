انت الان تتابع 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلين داخل مسجد بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٨ م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار خالد الشباسي وأمانة سر، عادل عزت، بالسجن 7 سنوات لعامل مسجد، لاتهامه بهتك عرض طفلين داخل مسجد، وتعود القضية رقم 15131 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة الدخيلة والمقيدة برقم 845 كلي غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بقيام عامل المسجد بهتك عرض طفلين بعد استدراجهما داخل أحد المساجد.

وكشفت تحريات قسم شرطة الدخيلة، أن المدعو "أ. ال.م" عامل بمسجد استدرج كلًا من "ال.أ.ج" 12 سنة، و"ف.و.م" 12 سنة، قبل صلاة العصر طالبا منهما مساعدته في تنظيف المسجد، ثم ادعى ملاعبتهم مستغلا في ذلك صغر سنهما، وطلب منهما خلع ملابسهما، قاصدا من فعلته مقدمات للجنس وملامسات مناطق عوراتهما.وكشف فعلته أحد الأشخاص