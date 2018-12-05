انت الان تتابع خالد العناني: الإعلان عن كشف أثري هائل بعد 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ م

كشف أثري - أرشيفية

قال خالد العناني وزير الآثار، إن عام 2018 سيختتم باكتشاف أثري هائل في غضون 10 أيام من الآن سيضيف لمصر وللعالم كثيرا، كما سيحدث أثرا إيجابيا في الترويج الأثري والسياحي لمصر"، مضيفا أن استمرار الاكتشافات الأثرية في مصر ينم عن دور اهتمام وزارة الآثار في لفت انتباه أنظار العالم لمصر بشكل إيجابي لتغير الصورة الذهنية للأفضل، وأن وزارة الآثار تصطحب كافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية وسفراء دول العالم بمصر عند الإعلان عن أي كشف أثري جديد لبث رسائل الطمأنينة للعالم أجمع، لافتا إلى أن 2018 هو عام الاكتشافات الأثرية كما أطلقت عليه وزارة الآثار من قبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، وحضر المؤتمر، الدكتور هشام الليثى مدير إدارة البعثات، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام