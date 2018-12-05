المؤبد لبديع والشاطر وبراءة العريان بـ«مكتب الإرشاد»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المتهمون أمدوا آخرين وحاذوا أسلحة نارية وذخائر استهدفوا بها المتجمهرين أمام مكتب الإرشاد وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوبهم قاصدين إزهاق أرواحهم

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد". وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، مصطفى درويش، عبدالرحيم محمد، محمود أبو زيد.

كما قضت ببراءة محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني، وآخرين وانقضاء الدعوة لهدي عاطف لوفاته، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عادل السيوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في

كما قضت ببراءة محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني، وآخرين وانقضاء الدعوة لهدي عاطف لوفاته، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عادل السيوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة وذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم. ووجهت لهم أيضًا حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية. وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. كانت المحكمة عدلت مواد الاتهام، بعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تعديل الاتهام للمتهمين مصطفى عبد العظيم وعبد الرحيم محمد على وآخرين تم الحكم عليهم أنه فى يوم 30 يونيو و1 يوليو من عام 2013 ضربوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد 8 من المجنى عليهم ولم يقصدوا قتلا بأن أطلق المتواجدون من مقر الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين إصابتهم تنفيذا لما اتفقوا عليه، والتى أدت إلى وفاتهم حال تواجد المتهمين المشار إليهم على مسرح الجريمة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى. كما أحدثوا عمدا مع سبق الإصرار، جرحا نشأ عنه عاهة لـ 4 من المجنى عليهم، بأن أطلقوا المتواجدين داخل المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين النار، وكما ضربو النار على 9 مجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بان أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابة المجنى عليهم التى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة لا تزيد على 20 يوما، وكما ضربوا 72 مواطنا بينهم 3 سيدات بأن أطلق المتواجدون داخل المقر الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم، وكما حازوا أسلحة نارية بذات الوساطة حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها ـ قنبلة يدويةـ ومن شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر. يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

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