انت الان تتابع الجلد العقدي يهدد قرية بسوهاج في طلب إحاطة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٣ م

تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسبب انتشار مرض "الجلد العقدي" خاصة في قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة بسوهاج، مؤكدًا أن المرض قضى على الثروة الحيوانية وتسبب في الكثير من الخسائر لأهالي القرية، موضحًا أن انتشار المرض بين الأبقار والأغنام في بشكل كبير بسبب عدم تدخل مسؤولي الطب البيطري بالمحافظة وعدم التصدي لهذا المرض والذي تسبب في نفوق المواشي.

وأشار أبو زهاد إلى أن حملات الطب البيطري حصّنت بعض المنازل دون الأخرى، ما تسبب في إعادة انتشاره وبشكل كبير مرة أخرى.وتابع: "الفيروس منتشر بكثافة وموجود فى كل بيت في قرية عنيبس، خاصة أن القرية تعتمد اعتمادا كليا على تربية المواشي"، مشيرًا إلى أن الروائح الكريهة بسبب نفوق المواشي تسيطر على كل أرجاء القرية،