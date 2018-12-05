انت الان تتابع «نجوم ريكوردز» تتعاقد مع الفنان المغربي رضوان برحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ م

تسعى شركة نجوم ريكوردز للإنتاج الفني، إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بدأت أولى خطواتها للتواجد في الساحة بالفعل وذلك بتوقيع عقد مع الفنان المغربي الشاب رضوان برحيل لإنتاج ألبومه الغنائي الجديد، ومن المقرر أن تعلن نجوم ريكوردز للإنتاج الفني، تفاصيل أول ألبومات الفنان المغربي قريبًا والذي يحتوي على مجموعة من الأغنيات المصرية والمغربية.. «نجوم ريكودز» أنتجت ألبومات العديد من المطربين العرب مثل حماقي ورامي جمال وحسام حبيب، كما تعاقدت مع وجوه شابة أخرى مثل أحمد زعيم.

المغني رضوان برحيل ولد في مدينة الدار البيضاء عام 1992، وقد سجل بدايته في ساحة الغناء من خلال برنامج ستوديو 2m لاكتشاف المواهب المغربية الشابة، حيث شارك في دورته التاسعة سنة 2012 لكنه لم يفز باللقب، كما تواجد مع الفنان سعد لمجرد في أول حفلة له بمدينة الدار البيضاء. وأصدر الفنان الشاب أول أغنية