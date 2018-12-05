انت الان تتابع طوف وشوف.. ندوات لتنشيط السياحة بـ«مدارس الجيزة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٩ م

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة، عددا من ندوات التوعية الأثرية والسياحية بمختلف مدارس المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تحرص على تنمية الوعي السياحي والأثري لدي طلاب المدارس بإقامة هذه الندوات بمختلف المدارس، بهدف تعريف الطلاب بالسياحة وأهميتها الاقتصادية بجانب إلقاء الضوء على تاريخ المحافظة وتوضيح المعالم السياحية والأثرية بداخلها، وكذلك دور الشباب والانتماء إلى الوطن ومحاربة الإرهاب وما له من تأثير على استقرار البلاد وأمنها.

وأكد حسن عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالجيزة، أنه يتم بصفة مستمرة إضافة موضوعات للندوات تساهم في تنشيط الوعى السياحي لدى الطلاب، ومن هذه الموضوعات موضوع "التراث وأهميته للسياح" باعتباره مساهمًا في تعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل"، و"وطن سياحى نظيف"، وما يستجد من موضوعات