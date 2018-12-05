انت الان تتابع «المحافظين» يطرح على الحكومة حلولا لتطوير الزراعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمين طه ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١١ م
رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام
وجه نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، سؤالا لوزارة الزراعة عن طبيعة دور نقابات الزراعيين على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أغنى النقابات ماديا من حيث الدخل والأصول والممتلكات، بينما يعاني المهندسون الزراعيين فيها من تدني الخدمات مقارنة بباقي النقابات الأخرى، مشيرا إلى تدني الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للأعضاء، على الرغم من تقاضيها اشتراكات من آلاف الأعضاء، بجانب تقاضيها 0,5% نسبة من شركات الأسمدة والمبيدات الزراعية بالإضافة إلى مبلغ 4 جنيهات وثمانين قرشا عن كل فدان زراعي خلاف إيجار الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.
وناشد فصيح، كلا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، أن تلتفت للمهندس الزراعي باعتباره ثروة قومية للبلد ولا يتم معاملته باعتباره أدنى المهن، لأنه يعمل تحت ظروف جوية وبيئية غاية في الصعوبة ويتعرض للأسمدة والمبيدات الضارة دون حماية. وتساءل: لماذا لا تأخذ النقابة أراضي لتوزيعها علي الأعضاء والخريجين الجدد؟
وناشد فصيح، كلا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، أن تلتفت للمهندس الزراعي باعتباره ثروة قومية للبلد ولا يتم معاملته باعتباره أدنى المهن، لأنه يعمل تحت ظروف جوية وبيئية غاية في الصعوبة ويتعرض للأسمدة والمبيدات الضارة دون حماية.
وتساءل: لماذا لا تأخذ النقابة أراضي لتوزيعها علي الأعضاء والخريجين الجدد؟ ولماذا لا يكون المهندس الزراعي هو الأولى وله الحصة الأكبر من الدولة في توزيع تلك الأراضي؟.
وطرح رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، توصيات على نقيب الزراعيين من شأنها رفع مستوى الخدمة الزراعية وتطوير عمل النقابات الزراعية منها، وفرض رسوم على كل المصانع الزراعية والشركات الكبري والمزارع الكبرى للنقابة، وعلى كل محلات الأسمدة والمبيدات وعلى كل المشاتل الزراعية وكل نشاط له علاقة بالزراعة تضامنا منهم وتعاونا مع الارتقاء بمستوى خدمات النقابة.
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