الاحتجاجات تواجه ماكرون أثناء زيارته لمقر أمني أحرقه محتجون

شهدت مدينة مدينة "لو بوي أون فيلاي" الفرنسية، أمس، احتجاجات مناهضة للرئيس، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمقر أمني أحرقه محتجون، يوم السبت الماضي، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وجاء حرق المبنى جرّاء موجة الاحتجاجات الدامية التي تقودها حركة تطلق على نفسها اسم "السترات الصفراء" منذ السبت، وتتبنى مطالب بإلغاء زيادة أسعار الوقود، قبل أن توسع نطاق مطالبها إلى تحسين المقدرة الشرائية للفرنسيين.

ولقي 3 أشخاص حتفهم منذ اندلاع الاحتجاجات، وأصيب ألف و43 شخصا من بينهم 222 من رجال الأمن، واعتقل ألف و424 آخرين.

تفقد الرئيس الفرنسي، أمس، مقر الشرطة الذي تعرض للحرق بالمدينة المذكورة، وأثناء مغادرته المكان بسيارة حكومية واجهته مظاهرة احتجاجية طالب المشاركون فيها استقالته من منصبه.

وفي وقت سابق أمس، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود لمدة 6 أشهر، استجابة لمطالب المحتجين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيليب بمقر الحكومة بباريس، وأعلن، خلالها، أيضا، أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.

وبخصوص أسعار الغاز والكهرباء، قال إنها "لن تشهد زيادة الشتاء المقبل"، معتبرا أنه "لا توجد أي ضريبة تستحق أن تضع وحدة أمتنا في خطر".

وأعلن فيليب فتح حوار وطني حول الضرائب والنفقات العامة، ينطلق 15 ديسمبر الجاري وينتهي في الأول من مارس المقبل.