ائتلاف عراقي: سليماني زار بغداد للضغط من أجل تعيين فالح فياض وزيرا للداخلية

أكد ائتلاف النصر العراقي، أن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، زار بغداد أمس للضغط من أجل تعيين فالح فياض وزيرًا للداخلية.
و قدم رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أمس، أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة إلى مجلس النواب العراقى للتصويت على تلك الأسماء.
ورشح عادل عبد المهدى - بحسب بيان للحكومة العراقية - فالح الفياض وزيرا للداخلية، وفصيل الجربا وزيرا للدفاع، الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل لوزارة التعليم العالي، الدكتورة صِبا خير الدين الطائي لوزارة التربية، والدكتور عبد الامير الحمداني لوزارة الثقافة، وهناء عمانوئيل كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين، والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل، والدكتور نوري صباح حميد عبطان الدليمى لوزارة التخطيط.
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