هطلت اليوم الأربعاء، 05 كانون الأول، 2018، أمطار متوسطة على محافظة الطائف بالمملكة العربي السعودية.
وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شملت الأمطار عموم أحياء المحافظة ومراكز الهدا، والشفا، والحوية ورحاب والسيل الصغير، وجنوب المحافظة.
وتشهد معظم مناطق المملكة منذ أيام أمطارا رعدية بين المتوسطة والغزيرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على محافظة الطائف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .