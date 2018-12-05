طقس المملكة.. أمطار على محافظة الطائف

هطلت اليوم الأربعاء، 05 كانون الأول، 2018، أمطار متوسطة على محافظة الطائف بالمملكة العربي السعودية.

وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شملت الأمطار عموم أحياء المحافظة ومراكز الهدا، والشفا، والحوية ورحاب والسيل الصغير، وجنوب المحافظة.

وتشهد معظم مناطق المملكة منذ أيام أمطارا رعدية بين المتوسطة والغزيرة.