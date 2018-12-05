عرض أسلحة الإرهابيين المصادرة في سوريا بمدينة روسية

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، أنه تم عرض أسلحة الإرهابين التي استولت عليها القوات الروسية في مدن سورية خلال عملياتها العسكرية هناك، وذلك بمدينة (سامارا) الروسية.

وذكر بيان للمكتب الصحفي، اليوم الأربعاء، أن معرضا للأسلحة التي تم مصادرتها في سوريا، افتتح اليوم في متحف "ألابينا" بمدينة سامارا.

وأوضح البيان أن هذه الأسلحة كان يستخدمها الإرهابيون في سوريا، لافتا إلى عرض أكثر من 40 قطعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من هؤلاء الإرهابيين المسلحين، وأشار إلى أن العديد من هذه الأسلحة أجنبية الصنع، من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا ودول أجنبية أخرى، وكذلك أسلحة يدوية الصنع.