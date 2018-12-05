مقتل 72 من طالبان في غارات جنوب أفغانستان

أ ش أ

قتل 72 من عناصر طالبان على الأقل، في عمليات نفذتها قوات الأمن، في في ثلاث مناطق، بإقليم غازني جنوبي أفغانستان.

وقال محمد عريف نوري، المتحدث باسم حاكم الإقليم، ان القوات الأفغانية والأجنبية، شنتا عمليات جوية وبرية بالإقليم، الليلة قبل الماضية.

وأضاف أن 20 مسلحا قد قتلوا بمنطقة ناوا، بينما قتل 40 آخرون في منطقة جيلان، وأشار إلى أن ثلاث شاحنات، وخمس دراجات بخارية، والعديد من الأسلحة الخاصة بالمتمردين، قد تم تدميرها خلال الغارات.

وفي سياق منفصل، أفاد نوري بأن 12 متمرداً قد قتلوا، في غارة شنتها القوات الأجنبية على منطقة قاضي، بإقليم خوجياني صباح أمس/ الثلاثاء.

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