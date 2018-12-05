شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمين عام البرلمان يسلم وفد "الشورى العمانى" شهادات تقدير بختام التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، شهادات تقدير لوفد مجلس الشورى العمانى، فى حفل اختتام البرنامج التدريبى الذى نظمة معهد التدريب البرلمانى، لمدة 4 أيام، تحت عنوان "برنامج تعريفى عن مجلس النواب.. قراءة فى آليات عمله".

وفى مستهل الحفل، رحب المستشار محمد نصير، بالوفد العمانى داخل مجلس النواب المصرى، ونقل إليهم تحيات رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام للمجلس، متمنيًا أن يكون البرنامج الذى نظمه معهد التدريب البرلمانى مثمرًا لهم.

ووجه نصير،دعوة مفتوحة لمجلس الشورى العمانى فى إطار تبادل الخبرات مع البرلمان المصرى، لاسيما وعمق العلاقات بين البلدين.

من جانبه استعرض خالد عبد الله، مدير مركز المعلومات بمجلس النواب، خلال إحدى جلسات البرنامج التدريبى اليوم، التطويرات التى شهدها المركز مع بداية الفصل التشريعى الحالى، لافتًا إلى أن مركز المعلومات انشئ بمجلس النواب عام 1993 تحت مسمى مركز معلومات مجلس الشعب بغرض ميكنة وتخزين مضابط الجلسات ومن ثم عمل بحث وتحليل داخل المضبطة بغرض التعرف على قانون أو سابقة برلمانية.

وأضاف عبد الله، أن بداية العمل فى المركز باستخدام الأجهزة العملاقة، ثم تم تحديثها إلى تكنولوجيا الـ"الخوادم"، مما استلزم تطوير وتحديث البنيه التحتية والشبكة الداخلية بالكامل، ثم حدثت ثورة تكنولوجية بدعم من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وقيادات المجلس وبجهود مطورى النظم بمركز معلومات مجلس النواب نتج عنها ما يسمى بالبرلمان الإلكترونى يشمل ميكنة الأداء التشريع والرقابى لأعضاء المجلس وكذلك ميكنة النظام الإدارى لأمانة المجلس بقاعدة بيانات موحدة لجميع الأنظمة.

وأوضح مدير مركز المعلومات بمجلس النواب، أن تلك التحديثات تطلبت تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات تربط مبانى المجلس المختلفة التى تصل إلى 10 مبانى، وتركيب ما يزيد عن 2000 حاسب آلى وربطهم بالشبكة الداخلية، وربط المجلس بخطوط انترنت تخدم أعضاء المجلس والباحثين بالمجلس.