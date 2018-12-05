شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: المجلس فى مهمة وطنية وليست تشريعية فقط للحفاظ على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان، خلال دورته الحالية فى مهمة وطنية وليست تشريعية فقط، وجاءوا فى ظل أصعب الفترات، حيث تمر مصر بمرحلة دقيقة فى حاجة لصناعة المستقبل الأفضل والانتقال من الماضى السيئ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إشكاليات المحافظة.

وأضاف حسب الله، أن الأعضاء رفضوا إدعاء أى بطولات شعبية ومزايدة على الحكومة من أجل المستقبل الأفضل للدولة المصرية، وذلك فى إطار من الرقابة الرشيدة والموضوعية بالبحث عن المشكلات بالتعاون مع الحكومة والعمل على حلها وليس تضخيمها.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، على أن الرؤى من قبل أعضاء المجلس فى أن البرلمان تكون جسر يعبر عليه الوطن، وليس عبء على الوطن فى هذه المرحلة، خاصة أنه من السهل الحصول على بطولات زائفة وإشادات عريضة مقابل عدم تحقيق أى شيئ للدولة المصرية، قائلا: "البرلمان انحاز لمصلحة الوطن ولم ينحاز لأى مصالح شخصية".

وبشأن إشكاليات محافظة القليوبية، قال النائب صلاح حسب الله:" المحافظ الجديد يعمل بالتعاون مع النواب ويعمل على حل الإشكاليات التى تواجه المحافظة"، مشيرا إلى أن ذلك يعد إطار إيجابى للعمل، رغم قلة الإمكانيات والمشكلات التى تعانى منها كل المحافظات وليست القليوبية فقط.