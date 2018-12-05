شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تشيد بموقف على عبد العال من عدم التزام ممثلى الحكومة بالحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، حسم إشكالية عدم التزام ممثلى الحكومة بالحضور إلى اللجان والجلسة العامة للبرلمان، بالتأكيد على أن الحضور فى إطار التناغم وليس التصادم، وذلك كما ذكر فى حديثه للحكومة بالجلسات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، بحضور محافظ القليوبية، لمناقشة عدد من الإشكاليات وطلبات الإحاطة، حيث أكد على أنه وفق اللائحة، فممثلى الحكومة لابد أن يكونوا حريصون على الحضور والالتزام بدعوات البرلمان لهم، حيث أن المسئولية مشتركة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس مجرد حضور، وإنما حضور وفعالية فى حل الإشكاليات.

واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على أن حضور ممثلى الحكومة للبرلمان مهمة وضرورة للتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن، مشددا على أن البرلمان يعمل من منطلق فريق العمل الواحد، من أجل مصلحة المواطن، مشيدًا بموقف رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تجاه عدم التزام ممثلى الحكومة للحضور.

من ناحيته قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن حضور ممثلى الحكومة مطلوب، لكى تكون الصورة واضحة أمامهم بشأن الإشكاليات التى تناقش من خلال النواب، مؤكدا على أن الحضور وجوبى متى طلبوا من قبل البرلمان، مالم يؤثر الحضور على سير العمل.