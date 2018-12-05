شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان" تتوجه للمشاركة فى منتدى الاستثمار فى أفريقيا" بشرم الشيخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتوجه غدا الخميس، للمشاركة فى منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ والذى سينطلق لمدة 3 أيام من يوم الجمعه الموافق 7 ديسمبر، لافتا إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 14 دولة أفريقية.

وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن اللجنة سيكون لها لقاءات مع ممثلين هذه الدول بالمنتدى، لتوطيد العلاقات الثنائية وبحث كافة الملفات المشتركة، موضحا أن اللجنة سيكون لها جلسة مع السفير السودانى خلال الأيام القادمة.

وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومجموعة الاتحادات الرياضية للمصريين فى أفريقيا.