تحذير من تسونامي خطير بعد زلزال قوي بالمحيط الهادي

ضرب زلزال قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل نيو كاليدونيا الفرنسي، الأربعاء، ما استدعى تحذيرا من حدوث تسونامي في المحيط الهادي.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا.
وقال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي إنه "من الممكن حدوث أمواج تسونامي خطيرة على الشواطئ الواقعة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال".
ونصحت سلطات نيو كاليدونيا مواطنيها بضرورة توخي الحذر، فيما أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا مماثلا.
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