الرئيس يرضخ للشعب.. "ماكرون" يُخمد الثورة الفرنسية.. و"السترات الصفراء" تظهر في أول دولة عربية

كتب: ضياء السقا

بعد تزايد حدة العنف المتبادل بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات السفراء"، السبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الثلاثاء، تجميد قرار رفع الضرائب على المحروقات، لمدة ستة أشهر.

السترات الصفراء تنتصر

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه سيتم عقد حوار موسع مع كافة الفئات حول الضرائب، وسيكون هناك قواعد واضحة ومحددة لها، مضيفا: "لابد وأن يكون هناك شفافية أكبر في فرض الضرائب في فرنسا، وخاصة أنها الأعلى بأوروبا".

وعبر فيليب عن رفضه لأحداث الشغب والاشتباكات التي شهدتها البلاد، السبت الماضي، قائلًا: "ما حدث أمير غير مقبول على الإطلاق".

ويعد تجميد قرار رفع الضرائب على المحروقات، انتصارا للشعب الفرنسي، الذي نجح في فرض رأيه ووجهة نظرة على الحكومة الفرنسية.

السترات الصفراء تنتقل إلى المنطقة العربية

وفي سياق أخر، انتقلت عدوى مظاهرات "السترات الصفراء"، إلى المنطقة العربية، وبالتحديد في العراق.

وانطلقت الثلاثاء مظاهرات في محافظة البصرة العراقية، لمواطنين يرتدون "السترات الصفراء"، على الطريقة الفرنسية، احتجاحا على تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الخدمات وانعدام فرص العمل.

وازدادت حدة التظاهرات التي شهدتها فرنسا احتجاجا علي رفع أسعار الوقود، والضرائب، السبت الماضي، وشهدت باريس أعمال تخريب وسلب ونهب، ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط مئات المصابين والمعتقلين.

وتصاعدت المواجهات بين الأمن الفرنسي والمتظاهرين، واستخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمحاولة تفريق صفوف المحتجين، الذين يهتفون بطلب استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ولم تقتصر المظاهرات في العاصمة باريس، فقط بل شملت جميع أنحاء البلاد، ومنها مدينة مرسيليا التي شهدت حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تقوم بمحاولة تفريقهم عن طريق استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

سلب ونهب المتاجر والمحالات وإغلاق "قوس النصر"

وفي سياق متصل، أغلقت الشرطة الفرنسية أعلى شارع الشانزليزيه بشكل تام، كما انتشرت عمليات السلب والنهب للمتاجر والمحالات، مما أسفر عن إغلاقها وتضرر المئات من أصحاب الأعمال، كما ازدادت أعمال العنف وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت متحدثتان لرويترز إن محلات جاليرى لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها فى وسط باريس مع تصاعد حدة العنف فى العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيش.

وذكر تلفزيون (بي.إف.إم) أنه تم إغلاق 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس السبت وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين من أصحاب السترات الصفراء وشرطة مكافحة الشغب في أنحاء العاصمة مع حلول الليل.

وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب "قوس النصر"، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وذكرت قناة "الحدث" أن متظاهرين فرنسيين حاولوا إطفاء شعلة "الجندي المجهول".

وقررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق "قوس النصر" الأحد أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.

الداخلية الفرنسية: 287 معتقلا وأكثر من 100 مصاب

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، ارتفاع أعداد المعتقلين فى الاحتجاجات إلى 287 شخصًا.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن ما لا يقل عن 100 مصاب، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة بالعاصمة باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسى، إن هناك حركة منظمة يقودها محترفون وراء أعمال الشغب فى باريس.

صحيفة "لوبوان": ما يحدث في فرنسا نذر ثورة

وتحول احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب، السبت، في العاصمة باريس، وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء، في مواجهات اعتبرتها صحيفة "لوبوان" بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.

ماكرون: ما يحدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي للغضب

من جانبه، ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالأحداث التي شهدتها بلاده جراء الاحتجاجات التي خرجت تحت مسمى "السترات الصفراء" بسبب أسعار الوقود.

وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، قال ماكرون إن "ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي للغضب المشروع"، حسبما نقل في حسابه على موقع "تويتر".

وأضاف ماكرون أنه "لا يوجد سبب يبرر تعرض الشرطة لهجوم، أو نهب المحال، أو إحراق المباني العامة أو الخاصة، أو تهديد المارة أو الصحفيين، بحيث يتم تدنيس قوس النصر".

واعتبر أن "مرتكبي هذا العنف لا يريدون التغيير، فهم لا يريدون أي تحسن، بل يريدون الفوضى، فهم يخونون الأسباب التي يدعون أنهم يخدمونها ويتلاعبون بها. سيتم تحديدهم ومحاسبتهم في المحكمة".

وتابع: "عند عودتي، سأعقد اجتماعاً مشتركاً بين الوزارات مع الخدمات ذات الصلة. سأحترم دائماً الاحتجاج، وسأصغي دائماً إلى المعارضة، لكنني لن أقبل أبداً العنف".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد خلال ختام أعمال قمة مجموعة العشرين بمحاسبة المتظاهرين بدعوى أنهم لا يريدون التغيير بل الفوضى، وشدد على أنه لن يقبل أبدا بالعنف.

وأضاف أنه لن يجيب على أي أسئلة حول هذا الموضوع وأنه لا مبرر للهجوم على قوات الأمن وتدنيس الرموز الوطنية.

عمرو أديب يعلق على أحداث فرنسا

وفي سياق متصل، علق الإعلامي عمرو أديب على أحداث فرنسا قائلا: "15% من الشعب الفرنسي يعيش تحت خط الفقر، ومن المتوقع تراجع الرئيس الفرنسي ماكرون عن قرار تحريك أسعار الوقود، بعد تظاهرات السترات الصفراء التي تسببت في انتشار الفوضى والسرقة، والحرائق في الأحياء والمحال".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن سعر لتر البنزين في فرنسا يصل إلى 1.5 يورو، أي ما يعادل 30 جنيها مصريا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور في باريس يتراوح ما بين 1200 إلى 1400 يورو.

وتابع الإعلامي: "لأول مرة تطلق الحكومة الفرنسية اليوم على المتظاهرين ألفاظًا مثل المندسين والمخربين"، وقال ساخرًا: "أين حق التظاهر؟".

وواصل: "فرنسا بدأت اليوم تفهم الدرس الذي أدركته مصر منذ عشر سنوات، وهو إن الناس لا تنزل للشوارع بشكل سلمي"، مشيرًا إلى احتراق أكثر من ثلاثين سيارة في باريس، والقبض على أكثر من 200 مواطن فرنسي، وإصابة 100 من المتظاهرين ورجال الأمن.