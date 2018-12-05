طليس: نعلن الاضراب والتظاهر والاعتصام ابتداء من 10 كانون الثاني

اعلن رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ الاضراب والتظاهر والاعتصام ابتداء من 10 كانون الاول، اضاف قائلا "نعطي المسؤولين مهلة شهر لتحمل مسؤولياتهم". واشار في كلمة له بعد اجتماع الاتحاد الى ان هناك اصرارا من بعض المسؤولين بممارسة الفساد وقمع الناس.

وبعد اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان - كورنيش النهر للبحث في "نكل تعهدات المسؤولين بالوعود لاقرار خطة تنظيم النقل العام ومكافحة التعديات طبقا لقانون السير"، اشار طليس الى اننا سنستكمل الاتصالات مع المعنيين ونتوجه بالكلام لرئيس الجمهورية ميشال عون لتنفيذ الاتفاق مع قطاع النقل. وطالب وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس السماح للسائقين العموميين بالدخول الى مطار بيروت.