خليل التقى وفدا من جمعية المصارف وعرض معه الوضعين المالي والمصرفي

التقى وزير المالية ​علي حسن خليل​ وفداً من ​جمعية المصارف​ برئاسة ​جوزيف طربيه​ وعرض معهم للوضعين المالي والمصرفي والتحديات التي يواجها ​لبنان​ على هذا المستوى والتي تفرض ضرورة تعزيز الاستقرار والإسراع في ​تشكيل الحكومة​ التي تبدو الحاجة إليها ملحة أكثر من أي وقت مضى.

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