نشر رئيس ​تيار التوحيد​ العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ عبر صفحته على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورة للأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ وعلق عليها قائلا:"أنت الحبيب والأخ والقائد والسيد وأنت كل الوفاء والرجولة والصدق".

شكرا لقرائتكم خبر عن وهاب للسيد نصرالله: أنت كل الوفاء والرجولة والصدق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .