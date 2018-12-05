المصري: فليعلم الجميع ان الخط اﻻحمر الوحيد الذي لم يعد جائزا تجاوزه هو خط الفقر

أكد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" فضيلة ​الشيخ حسن المصري​ ان "من حق اللبناني ان يكون له حكومة ودولة راعية وحامية وحاضنة لتطلعات ابنائها في مختلف المجاﻻت"، مشيرا الى انi "ﻻ قيامة لمؤسسات الدولة اﻻ بوجود حكومة والحكومة هي مطلب لكل اللبنانيين في ظل اﻻزمات التي تجتاح لبنان على المستوى اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي كل شيء في لبنان بلغ حدا ﻻ يطاق".

وشدد المصري خلال القائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة النجارية، على وجوب الرهان على المخلصين من ابناء الوطن من اجل انقاذ لبنان وبناء مؤسساته وتفعيل عملها، داعيا الى اﻻقلاع عن اي رهانات خارجية لتغيير الوقائع في الداخل قائلا: ان من يراهن على الخارج هو مقامرة ومغامرة وربى بالوطن ولن يكون امام هؤﻻء اي ربح فهم لن يربحوا الخارج ولن يكسبوا في الداخل فالرهان على الخارج رهان على سراب. وجدد التأكيد على ان ​حركة أمل​ ورئيسها قدموا في السابق وهم مستعدون لتقديم المزيد من اجل المساهمة في ايجاد المخارج وتدوير الزوايا لحل اﻻزمة الحكومية.

واكد المصري جهوزية الجيش والشعب و​المقاومة​ لمواجهة اي عدوان او غطرسة يفكر بها العدو الصهيوني.