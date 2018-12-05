اعتصام لطلاب كلية العلوم زحلة احتجاجا على اكتظاظ القاعات

نفذ طلاب كلية ​العلوم​ في ​الجامعة اللبنانية​- فرع زحلة، اعتصاما أمام مبنى الكلية، احتجاجا على معاناتهم من اكتظاظ القاعات بالتلاميذ، إذ ان القاعة تتسع لـ70 طالبا، فيما تضم نحو 130 طالبا، اضافة الى وجود كراس غير صالحة للجلوس، ما يضطر التلاميذ الى الجلوس على الارض او احضار الكراسي من منازلهم أحيانا. وناشد ​الطلاب​ وزير التربية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​مروان حمادة​، ورئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد ايوب​، وعميد كلية العلوم بسام بدران ايجاد حل للاستيعاب عدد الطلاب الكبير. ودعا الطلاب المعتصمون الى إيجاد بديل للمبنى الحالي.

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