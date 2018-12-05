فوربس: ميركل أقوى إمرأة في العالم للمرة الثامنة

توجت مجلة "​فوربس​" الأميركية المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ بلقب "أقوى امرأة في العالم" هذا العام للمرة الثامنة على التوالي. وحلت في المرتبة الثانية مثل العام الماضي رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، أعقبتها رئيسة صندوق النقد الدولي ​كريستين لاغارد​ في المرتبة الثالثة.

وجاءت في المرتبة الرابعة رئيسة شركة ​جنرال موتورز​ الأميركية للسيارات ماري بارا، وتلتها في المرتبة الخامسة رئيسة شركة "فيدلتي" الأميركية للاستثمار، أبيجيل جونسون.

وتأخذ "فوربس" في اعتبارها عند وضع القائمة الثروة والحضور الإعلامي والتأثير الذي تتمتع به كل امرأة.

وضمت القائمة امرأة أخرى من ألمانيا في المرتبة الحادية والستين، وهي المديرة المالية لشركة "دويتشه بوست" الألمانية للبريد، ميلاني كرايس.

وكانت أصغر امرأة ضمتها القائمة المغنية الأميركية تايلور سوفيت 28 عاما، والتي حلت في المرتبة الثامنة والستين.

وتراجع ترتيب نجلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته، ​إيفانكا ترامب​، من المرتبة التاسعة عشرة إلى الرابعة والعشرين.