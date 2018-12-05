جباروف: موسكو سترد بالمثل على طرد سلوفاكيا دبلوماسيًا روسيًا

أكّد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، أنّ "موسكو ستردّ بالمثل على طرد سلوفاكيا لدبلوماسي روسي بتهمة التجسس"، مذكّرًا بأنّه "لم يكن هناك أي حالة مماثلة غير ودية ولم نتعامل معها".
وكان رئيس الوزراء سلوفاكيا، بيتر بيلليغريني، قد أعلن في وقت سابق أنّ "بلاده طردت دبلوماسيًّا روسيًّا، بعد تقديم الاستخبارات العسكرية معلومات عن مشاركته في أنشطة تجسس على الدول الأعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي".
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